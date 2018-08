VIG steigerte Vorsteuergewinn und Prämieneinnahmen

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Halbjahr den Gewinn vor Steuern (EGT) trotz einer Abschreibung in Rumänien um 5,5 Prozent auf 232,7 Mio. Euro erhöht. Die Prämieneinnahmen stiegen um 3,6 Prozent auf 5,15 Mrd. Euro, teilte die VIG am Dienstag mit. Der Ausblick für 2018 wurde bekräftigt.

Die Ziele wurden heute bekräftigt. “Die Ergebnisse zum Halbjahr 2018 stimmen uns für den weiteren Geschäftsverlauf des Jahres sehr zuversichtlich”, so Konzernchefin Elisabeth Stadler laut Pressemitteilung. Untermauert werde die Zuversicht mit dem weiter deutlich höheren Wirtschaftswachstum in der CEE-Region im Vergleich zu den alten EU-15-Staaten, womit verbesserter Lebensstandard einhergehend mit gesteigertem Absicherungsbedürfnis begünstigt wird. “Wir erwarten somit für das Gesamtjahr 2018 ein Prämienvolumen von 9,5 Mrd. Euro und ein Ergebnis (vor Steuern) im Rahmen von 450 bis 470 Mio. Euro.”

Mit der Forcierung des Bankenvertriebs sei man auf Kurs, so die VIG. So sei unter anderem der Kooperationsvertrag mit der Erste Group bis 2033 verlängert worden. Planmäßig unterwegs sei man auch bei der Umsetzung der Fusionen der Bankenversicherungstöchter mit den lokalen Allspartenversicherern.. In Österreich wurde Mitte Juni 2018 wurde der Verschmelzungsvertrag zwischen der Sparkassen Versicherung und der Wiener Städtischen unterzeichnet, nun muss noch die Aufsichtsbehörde zustimmen. “Wir gehen davon aus, dass die Fusion im Herbst 2018 realisiert werden kann. Bis Ende 2018 soll auch die letzte Fusion in der Tschechischen Republik eingeleitet bzw. vollzogen werden”, so Stadler.