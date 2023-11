Vierzehn Goldmedaillen für die Klauser Nachwuchsringer

Eine große Ausbeute an ersten Plätzen bei den Landestitelkämpfen für die Winzer-Athleten in Mäder.

KLAUS. Die Nachwuchsabteilung vom Kraftsportklub Klaus untermauerte bei den Vorarlberger Schüler- und Kadettenmeisterschaften der Unter-14 bzw. Unter-17-Jährigen in der Stilart Griechisch-Römisch in der Sporthalle Mäder ihre Vormachtstellung auf Landesebene. Nicht weniger als vierzehn Goldmedaillen gingen auf das Konto der Nachwuchsringer aus der Winzergemeinde. Youngster Kilian Begle stand in beiden Altersstufen auf dem obersten Treppchen. Platz eins im A-Bewerb in der Schülerklasse holten sich Elias Loacker, Adam Isakhanov, Ibrahim Nutsiev, Finn Marte und Ali Aliev. Im Schüler B-Bewerb waren Mohammed Nutsiev, Jonas Kröss, Luis Summer und Maximilian Steigl eine Klasse für sich. Erwartungsgemäß konnten in der Kategorie der Jugend die Klauser Daniel Struzinjski, Mikael Kurt und Paul Maier den Gesamtsieg in ihrer Gewichtsklasse einfahren. Mit 25 Teilnehmern stellte der KSK Klaus das größte Starterfeld. In der Mannschaftswertung der Schüler erreichte Klaus den ersten Platz und in der Jugend wurde die KSK-Staffel Zweiter.VN-TK