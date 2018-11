Viertes Schach-WM-Remis zwischen Carlsen und Caruana

Vierte Partie, viertes Remis: Auch mit den weißen Figuren hat Titelverteidiger Magnus Carlsen seinen Herausforderer Fabiano Caruana bei der Schach-Weltmeisterschaft in London nicht bezwingen können. Nach nur 34 Zügen einigten sich der Weltmeister aus Norwegen und der US-Amerikaner am Dienstag auf das Unentschieden.

Wie in den Partien zuvor kam es zum Tausch vieler Figuren und schon nach 20 Zügen zum Endspiel. Carlsen bot im 34. Zug in komplett ausgeglichener Stellung das Remis an. Nach dem furiosen Auftakt in der ersten Partie mit einer Spielzeit von über sieben Stunden und 115 Zügen scheinen die Akteure derzeit noch das Risiko zu scheuen.