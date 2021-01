Vierte OP für Landeshauptmann Doskozil noch diese Woche

Burgenlands LH Doskozil wird erneut am Kehlkopf operiert

Burgenlands LH Doskozil wird erneut am Kehlkopf operiert ©APA

Burgenlands LH Doskozil wird erneut am Kehlkopf operiert ©APA

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird voraussichtlich noch diese Woche am Kehlkopf operiert. Danach werde er sich ein paar Wochen Zeit für die Genesung nehmen, hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. Doskozil leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts, es ist die mittlerweile vierte OP.

Der burgenländische SPÖ-Chef hatte am Montag mitgeteilt, dass die Nachuntersuchung im Universitätsklinikum Leipzig die Notwendigkeit dieser vierten OP gezeigt habe. Nach der noch für diese Woche geplanten Operation werde wieder eine Regenerationszeit von einigen Wochen erforderlich sein.

Die Agenden des Landeshauptmanns übernehmen in dieser Zeit seine Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) bzw. die thematisch zuständigen Regierungsmitglieder.