Viertägigen Streik bei ITA für 28. Februar angekündigt

Die Gewerkschaften der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways haben für den 28. Februar einen viertägigen Streik ausgerufen, nachdem das Unternehmen die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Gehälter bei der staatlichen Gesellschaft verzögert hat. Die Gewerkschaften riefen die Regierung auf, in dieser Angelegenheit einzugreifen.

"Das Unternehmen hat eine inakzeptable Starrheit an den Tag gelegt, indem es sich weigert, die Vereinbarung zu unterzeichnen", erklärten Claudio Tarlazzi und Ivan Viglietti von der Gewerkschaft Uiltrasporti. Am 28. Februar wäre es der erste Streik seit der Gründung von ITA im Oktober 2021.

Die ITA Airways war im Oktober 2021 als inoffizielle und deutlich verkleinerte Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die in der Coronakrise endgültig aufgeben musste. Das Unternehmen hat seit seinem Start ausschließlich Verluste eingeflogen und musste weiter vom Staat gestützt werden, was die EU genehmigt hat. Sie hat in ihrem Stammland Italien einen Marktanteil von rund 20 Prozent.