Vierköpfige Klettergruppe in Tirol von Steinschlag erfasst

Eine vierköpfige Gruppe aus Deutschland ist am Pfingstmontag bei einer Klettertour im Kaisergebirge in Tirol von einem Steinschlag erfasst worden. Das Gestein löste sich in einer sehr steilen Rinne, ein 29-Jähriger erlitt einen Oberschenkelbruch, ein 30-Jähriger Prellungen am ganzen Körper und auch im Gesicht. Ein 31-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau blieben unverletzt. Weil auch das Kletterseil beschädigt wurde, mussten alle Kletterer per Hubschrauber geborgen werden.

Nach Angaben der Polizei unternahm die Gruppe am frühen Vormittag eine schwierige Klettertour in der Südwand der Ackerlspitze (2.329 Meter) im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser (Bez. Kitzbühel). Während Sicherungstätigkeiten in der dritten Seillänge löste sich oberhalb des Quartetts völlig unvermutet das Gestein. Der 29-Jährige wurde ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen.