Vier Viertelfinalisten stehen bei Basketball-WM fest

Bereits nach dem ersten Spieltag der zweiten Gruppenphase der Basketball-WM in China stehen vier Viertelfinalisten fest. Polen sicherte sich am Freitag mit einem 79:74-(34:40)-Sieg über Ex-Europameister Russland in der Gruppe I in Foshan vorzeitig das Ticket für die Runde der letzten acht, die auch Argentinien mit einem klaren 87:67-(38:25)-Erfolg über Südamerika-Champion Venezuela erreichte.

In der Gruppe J in Wuhan feierte Vizeweltmeister Serbien einen 90:47-(49:26)-Triumph über Puerto Rico und damit ebenfalls den vierten Sieg im vierten Spiel. Gleiches gelang Ex-Weltmeister Spanien, der beim 67:60 (30:31) gegen Italien allerdings bis zum Schluss hart zu kämpfen hatte.