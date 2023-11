Vier Unfalltote in NÖ - fünf Monate bedingt

Nach einem Kleinbus-Unfall mit vier Toten auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) vom August ist der Lenker am Freitag in Korneuburg zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig. Das Kfz war von einer Brücke gestürzt und hatte sich überschlagen.

Der 40-jährige ukrainische Lenker war am 12. August in den Morgenstunden im Raum Gaweinstal aufgrund von Übermüdung mit dem Pkw rechts von der A5 abgekommen. Der Kleinbus prallte gegen eine abgesenkte Leitschiene, die ihn in die Luft katapultierte. Das Kfz durchbrach in Folge ein Brückengeländer und stürzte auf einen Wirtschaftsweg.