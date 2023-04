In Norditalien sind am Wochenende vier Personen in Lawinen umgekommen.

Vier Tourengeher in Norditalien von Lawinen getötet

In der Südtiroler Region Vinschgau sind am Sonntag zwei Skitourengeher bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nach Angaben des Südtiroler Sanitätsbetriebs wurde eine weitere Person schwer verletzt, vier Wintersportler kamen mit leichten Verletzungen davon. Zwei italienische Tourengeher, die seit Samstag im Gebiet der Valtournenche im norditalienischen Aostatal vermisst waren, sind am Sonntagvormittag ebenfalls tot geborgen worden, berichteten italienische Medien.

Die Lawine in dem zu Graun im Vinschgau gehörenden Ortsteil Langtaufers ging kurz vor 8.45 Uhr ab. Der Schnee löste sich unterhalb der Tiergartenspitze (3.068 Meter) und riss die Gruppe mit. Laut dem Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it" soll es sich bei den Verunglückten um Einheimische handeln. Drei der Wintersportler wurden verschüttet. Während das Leben für zwei der Verschütteten nicht zu retten war, wurde die dritte Person nach ihrer Bergung per Hubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

Die vier Leichtverletzten wurden ebenfalls per Helikopter ins Tal gebracht. Eine spitalsärztliche Behandlung war nicht notwendig. In Langtaufers herrschte am Sonntag oberhalb von 2.200 Meter Seehöhe erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3 auf der fünfstufigen Gefahrenskala.

Zwei italienische Tourengeher, die seit Samstag im Gebiet der Valtournenche im norditalienischen Aostatal vermisst waren, sind am Sonntagvormittag tot geborgen worden. Die Leichen wurden unter etwa drei Metern Schnee auf einer Höhe von 2.400 Metern entdeckt, nachdem sich in der Gegend eine Lawine gelöst hatte. Die Toten wurden zur Identifizierung ins Tal gebracht.

Bei den Opfern handelt es sich um Tourengeher aus Turin. Freunde hatten Alarm geschlagen, nachdem sie stundenlang keine Nachrichten von ihnen erhalten hatten. Dutzende Rettungseinheiten hatten sich an der Suchaktion nach den beiden Männern beteiligt, berichteten italienische Medien. Auch ein Hubschrauber der Schweizer Air Zermatt unterstützte die Arbeit der Rettungseinheiten. In der Region war am Samstag vor großer Lawinengefahr der Stufe 4 gewarnt worden.