Vier Tote bei Zugunfall in Spanien

Vier Menschen sind in der Nähe von Barcelona ums Leben gekommen, nachdem sie von einem Vorortzug erfasst wurden. Eine Gruppe aus sieben Personen habe versucht, in der Nähe der Station Montmeló die Gleise bei bereits einsetzender Dunkelheit zu überqueren. hieß es. An Strecken der Vorortzüge kommt es immer wieder zu Unfällen, wenn Menschen versuchen, die Gleise zu überqueren, statt vorhandene Fußgängerunterführungen zu nutzen.

Zunächst hatte die Zivilschutzbehörde von drei Toten und einem Verletzten des Unglücks vom Sonntagabend berichtet. Später teilte sie auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X mit, der Verletzte sei gestorben.