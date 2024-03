Vier Tote bei Wohnungsbrand in Bologna

Bei einem Brand in einem Haus in Bologna sind am Freitag vier Personen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um eine Mutter und um ihre drei Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, wie italienische Medien berichteten. Die 32-jährige rumänische Mutter wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, erlag jedoch den schweren Brandwunden. Bei den toten Kindern handelt es sich um Zwillinge im Alter von zwei Jahren und um eine sechsjährige Schwester.

Der Brand könnte von einem Kurzschluss eines elektrischen Heizkörpers verursacht worden sein. Er brach in einer Wohnung im vierten Stock eines achtstöckigen Wohnhauses in einem Außenbezirk von Bologna aus. Die Wohnung, die bei der Ankunft der Feuerwehr voller Rauch war, wurde versiegelt. Ermittlungen laufen, um die Ursachen des Feuers festzustellen.

Der Vater der verstorbenen Kinder war außer Haus, als sich das Unglück ereignete. Der Bürgermeister von Bologna, Matteo Lepore, erklärte sich wegen des Unglücks bestürzt.