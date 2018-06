Vier Tote bei Wahlkampf im Süden der Türkei

Bei Zusammenstößen während eines Wahlkampfrundgangs eines Regierungsabgeordneten sind im Süden der Türkei vier Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen wurden verletzt, als es in der kurdischen Stadt Suruc am Donnerstag zum Streit zwischen Ladenbesitzern und dem AKP-Abgeordneten Ibrahim Halil Yildiz kam, wie türkische Medien berichteten.

In Berichten prokurdischer Medien wurden dagegen die Leibwächter des Abgeordneten für die Tat verantwortlich gemacht. Sie hätten geschossen, nachdem Yildiz von Händlern unfreundlich empfangen worden sei. Das Gouverneursamt der südtürkischen Provinz Sanliurfa, in der sich Suruc befindet, sprach von einer “Schlägerei zwischen zwei Gruppen” während des Besuchs.

In der Türkei stehen am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. In Suruc waren am 20. Juli 2015 bei einem Anschlag auf junge kurdische Aktivisten 34 Menschen getötet worden. Die Regierung machte die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) für die Tat verantwortlich, doch warfen viele Kurden der Regierung Untätigkeit im Kampf gegen die Gruppe vor.