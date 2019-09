Vier Tote bei Frontalzusammenstoß auf S31 im Burgenland

Ein schwerer Verkehrsunfall hat Sonntagnachmittag auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) vier Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren gegen 17.00 Uhr zwischen Weppersdorf und Neutal im Bezirk Oberpullendorf zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Für die Insassen, drei Frauen und ein Mann, kam jede medizinische Hilfe zu spät.

An der Kollision beteiligt waren laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland ein Pkw mit deutschem Kennzeichen, in dem sich ein 76-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau befanden sowie ein in Wien zugelassenes Auto, mit dem zwei 52 bzw. 55 Jahre alte Burgenländerinnen unterwegs waren. Nach dem bisherigen Stand der Erhebungen touchierte das deutsche Fahrzeug, das in Richtung Oberpullendorf unterwegs war, zunächst die rechte Leitschiene. Daraufhin schlitterte es über die gesamte Fahrbahn und erfasste den entgegenkommenden Pkw der beiden Burgenländerinnen. Der Wagen der beiden Deutschen kam danach auf der Schnellstraße am Dach zum Liegen. Das Auto der Burgenländerinnen landete im Straßengraben.