Vier Tote bei Gasexplosion in Rumänien

Vier Straßenbauarbeiter sind am Donnerstag bei einer Gasexplosion an einer geplanten Autobahn in Rumänien ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. Zu dem Unglück nahe des Orts Calimanesti kam es, nachdem die Baumaschinen eine unmittelbar an der Autobahntrasse gelegene Gasleitung beschädigt haben, berichtete der Katastrophenschutz in der Kreishauptstadt Focsani. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.

Die staatliche rumänische Gas-Verteilgesellschaft Transgaz erklärte, die Baufirma habe es unterlassen, sich um eine vorschriftsmäßige Baugenehmigung zu kümmern, die auch einen Schutz der Pipeline oder deren Verlegung beinhaltet hätte. Rumänische Medien zitierten eine Vorschrift von Transgaz, der zufolge es keine Straßenbauarbeiten in weniger als 20 Meter Nähe zu einer Gasröhre geben dürfe.