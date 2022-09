Vier Tote bei Explosion in Kabul

Bei einer Explosion in der Nähe einer von Taliban-Mitgliedern besuchten Moschee in Kabul sind nach Angaben eines Krankenhauses vier Menschen getötet worden. Insgesamt seien am Freitag "14 Opfer" in ihre Klinik in der afghanischen Hauptstadt eingeliefert worden, teilte die italienische Nichtregierungsorganisation Emergency auf Twitter mit. "Vier von ihnen waren bei Ankunft bereits tot", fügte die Organisation hinzu.

Ein Sprecher der örtlichen Polizei bestätigte die Explosion und dass es Tote gegeben habe. Eine Zahl nannte er aber zunächst nicht.

Die Explosion ereignete sich nur wenige Minuten nach Ende des Freitagsgebets nahe des Eingangs zur Wazir-Akbar-Khan-Moschee. Das Gotteshaus liegt unweit der früheren "Grünen Zone". In dieser Zone waren vor der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im August 2021 mehrere Botschaften angesiedelt gewesen. Die Moschee wird heute oft von hochrangigen Taliban-Befehlshabern und -kämpfern besucht.

Bilder in den Online-Netzwerken zeigten ein zerstörtes Auto in Flammen auf einer Straße bei der Moschee. Auf dieselbe Moschee war bereits im Jahr 2020 Opfer ein Anschlag verübt worden, bei dem ihr Imam starb.

Während die Gewalt im Land insgesamt seit der Machtübernahme der Taliban abgenommen hat, gab es jedoch regelmäßige Bombenattentate in Kabul und anderen Städten. Mehrere Moscheen und Kleriker wurden dabei angegriffen. Die mit den Taliban verfeindete Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zu einigen dieser Angriffe bekannt.