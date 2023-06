Vier Tote bei Brand in E-Bike-Laden in New York

Beim Brand eines E-Bike-Ladens in New York sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Laden im Südosten Manhattans sei am frühen Dienstagmorgen vom Lithium-Ionen-Akku eines E-Bikes verursacht worden, teilte die Feuerwehr mit. Es breitete sich in dem Gebäude aus und erreichte auch über dem Geschäft gelegene Wohnungen. Zwei Männer und zwei Frauen starben, zwei weitere Frauen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rund 140 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer und kümmerten sich um die Verletzten. In den vergangenen Monaten hatte es in New York immer wieder Brände gegeben, die von Lithium-Ionen-Akkus ausgelöst worden waren. Im November waren bei einem solchen Brand in einem Hochhaus beispielsweise mindestens 38 Menschen verletzt worden.