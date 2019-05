Vier Teams kämpfen um Europa-League-Gruppenphase

Vier Teams kämpfen in der Fußball-Bundesliga um Rang drei und damit um die sichere Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase. Sturm (24 Punkte) und Austria (21 Punkte) treffen am Sonntag (14.00 Uhr) in Graz aufeinander, der WAC (25 Punkte) hat den SKN St. Pölten (21 Punkte) zu Gast (14.30). Dem Spitzenduell Salzburg - LASK (17.00 Uhr) mangelt es an Brisanz, aber nicht an fußballerischer Klasse.

Vor dem Kräftemessen des Vierten aus Graz mit dem Fünften aus Wien appellierte Sturm-Coach Roman Mählich an die Fans. “Wir sind wild entschlossen, den dritten Platz zu erreichen”, sagte Mählich am Freitag. “Tragt uns bitte bei den nächsten beiden Heimspielen nach vorne.” Austria-Trainer Robert Ibertsberger glaubt trotz Außenseiterchancen an ein Erreichen des dritten Rangs: “Wir glauben an unsere Chance auf die direkte Qualifikation für die Gruppenphase. Wenn wir alle drei restlichen Spiele gewinnen, ist der dritte Platz möglich. Es helfen nur noch Siege”, sagte der Interimstrainer.

“Da braucht keiner Extra-Motivation”, sagte WAC-Trainer Christian Ilzer vor dem Heimspiel gegen St. Pölten. “Wir werden versuchen, in den drei letzten Spielen an unser absolutes Limit zu gehen. Wenn wir nicht fähig dazu sind, dann geht es sich einfach nicht aus für uns, dass wir in dieser Liga ein Spiel gewinnen”, erklärte der steirische Trainer der “Wölfe”. Das habe man in der Vorwoche auch bei der 0:3-Pleite gegen den LASK gesehen. Auch die “Wölfe” aus Niederösterreich sind sich der riesigen Chance bewusst. “Ich glaube auch, dass das eine große Sache ist”, meinte SKN-Coach Ranko Popovic. Zugleich hätten sich die Ziele und Wünsche beim Verein aber nicht geändert. “Es ist sehr schön, dass wir noch immer im Spiel sind.”

Bundesliga-Champion Red Bull Salzburg ist nach der Fixierung des Doubles in einen anderen Modus gewechselt. “Die Jungs hatten etwas länger frei. Die Anspannung ist etwas abgefallen”, gestand Trainer Marco Rose vor dem Schlager gegen den LASK am Sonntag. “Aber wenn ein Spiel ansteht, dann wird richtig und gut gearbeitet.” Auch die Oberösterreicher sind vor dem Duell mit dem Fußballmeister noch motiviert. “Das wird sicher ein sehr schwieriges Spiel, zumal in Salzburg schon zwei Jahre lang kein Gegner mehr gewinnen konnte”, sagte Abwehrspieler Christian Ramsebner. “Wir spielen eine überragende Saison, was uns aber noch fehlt, ist ein Sieg gegen Salzburg. Das möchten wir noch schaffen.”