Vier Tage „All´s Dialekt“ beim Mundart-Festival

Nach Tirol im Vorjahr war heuer die Schweiz zu Gast beim Mundart-Festival z`Ems

Hohenems. „Rheinverbindend“ war das Motto beim 8. Mundart-Festival, das vom Mittwoch bis zum Samstag vergangener Woche im Löwensaal über die Bühne ging.

Dieter Heidegger, Harald Eisenhofer und Michael Willam hatten das Mundart-Länderspiel: Kanton Übrig vs. Schweiz organisiert, bei dem an je zwei Tagen Schweizer und Vorarlberger Künstler auf der Bühne standen. „Durchaus ein Experiment“, meinte Organisator Dieter Heidegger, denn er war sich nicht sicher, ob die Pointen in „Schwyzerdüütsch“ beim Emser Publikum auch ankommen.

Am ersten Abend suchten der Walliser Schauspieler Diego Valsecchi und der Theatermusiker Pascal Nater aus Winterthur in einer Welt voll Widersprüchlichkeiten und falschen Tönen nur eines, nämlich Harmonie. „Macht Liebe“, so der Titel ihres vierten Programms, ist ein schlauer Mix aus Politik, Parodie und manchmal auch sinnfreiem Papperlapapp. „Geisterfahrer – bin i do falsch?“ hieß es tags darauf, als der Ludescher Martin Weinzerl in seinem zweiten Solo-Kabarett den großen, aber auch den kleinen und ganz kleinen Fragen des Alltags z.B. im Männerkochkurs, der Schlagerwelt oder in der Erziehung mit spitzer Zunge und großer Klappe nachging.

Am Freitag beschrieben dann Heiko Hutter, Robi Preising und Jürg Lutz, die „Smiling Toasters“ aus Diepoldsau, in ihrem neuen Programm „Prima Klima“ allerlei Klimaarten vom Arbeits- und Stadt- übers Beziehungs- und Energiespar- bis zum Nachbarschaftsklima. Sie überzeugten dabei auch mit Songs wie „I schrieb emol E-Mail“ oder „I will diä Gletscher wieder gseh, i will im Winter wieder Schnee“.