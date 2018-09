Vier Sinfonien in fünf Tagen bei Linzer Brucknerfest

Mit vier großen Sinfonien innerhalb von nur fünf Tagen hat das heurige Linzer Brucknerfest für eine gewisse Sättigung für Fans gesorgt. Durften zuerst die Münchner Philharmoniker an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der Stiftskirche St. Florian musizieren, folgte am Freitagabend durch das Bruckner Orchester im Linzer Brucknerhaus das nächste große Musik-Werk des oberösterreichischen Komponisten.

Anton Bruckners 3. Sinfonie wird vom Bruckner Orchester Linz am nächsten Wochenende noch einmal in zwei oberösterreichischen Kirchen gespielt: am Freitag, 5. Oktober, 19.30 Uhr, in der Basilika Maria Puchheim (Attnang-Puchheim) und am Samstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, in der Stiftskirche Reichersberg am Inn. Beide Konzerte dirigiert der aus Sri Lanka stammende Kapellmeister am Linzer Landestheater Leslie Suganandarajah.