Vier-Pfoten-Präsident Dungler ist "Fundraiser des Jahres"

Heli Dungler, Gründer und Präsident der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, ist am Montagabend vom Fundraising Verband Austria in Wien als "Fundraiser des Jahres" geehrt worden. "Diese Auszeichnung freut mich persönlich sehr und ist gleichzeitig eine tolle Wertschätzung der Arbeit meiner 500 Mitarbeiter auf mittlerweile fünf Kontinenten", sagte Dungler laut Vier Pfoten vom Dienstag.

“Es ist wunderbar, dass wir in 30 Jahren zu einer der vier größten internationalen Tierschutzorganisationen weltweit herangewachsen sind. Ich möchte mich dafür bei allen Spenderinnen und Spendern sehr herzlich bedanken, ohne die so eine Entwicklung niemals möglich gewesen wäre”, betonte der Präsident der Organisation. Der Fundraising Verband Austria zeichnet jährlich “hervorragende Leistungen in der Spenderkommunikation” aus.