Vier Personen in Tunesien zum Tode verurteilt

Ein tunesisches Gericht hat am Mittwoch vier Personen zum Tode und zwei Personen zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie an der Ermordung des prominenten politischen Führers Chokri Belaid vor elf Jahren beteiligt gewesen sein sollen. Es handelte sich um das erste politische Attentat in dem Land seit Jahrzehnten.

Der linke Politiker Belaid war ein scharfer Kritiker der islamistischen Ennahda-Partei. Er behauptete, diese würde die Gewalt von Extremisten gegen säkulare Personen ignorieren. Er wurde am 6. Februar 2013 von Bewaffneten in seinem Auto erschossen.