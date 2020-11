Vier Jahre Haft für 21-Jährigen wegen Bierflaschen-Angriff

Ein 21-Jähriger ist am Freitag im Grazer Straflandesgericht von einem Schöffensenat wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im September 2019 in einer Diskothek den Geschäftsführer mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert und im Gesicht schwer verletzt haben. Die Schilderungen des Angeklagten stimmten nicht ganz mit dem Überwachungsvideo überein, der Verteidiger sprach von einer Notwehrüberschreitung.

Der junge Iraner wirkte vor Gericht ausgesprochen höflich und ruhig, eine wilde Attacke mit einer abgeschlagenen Bierflasche "widerspricht vehement seinem bisherigen Lebenswandel", wie ein Gutachter erklärte. Trotzdem soll er in einer Diskothek in Gralla (Bezirk Leibnitz) in einen Streit zwischen seinem zukünftigen Schwager und einem anderen Mann verwickelt worden sein. Er verließ das Lokal und soll laut Staatsanwältin Reingard Wagner vor dem Lokal bei einem Kebab-Stand ein Messer verlangt haben, das er aber nicht bekam. Daraufhin ging er wieder in die Disco und schlug dort eine Bierflasche an einer Tischkante ab.