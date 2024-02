Vier Europäer auf dem Rückweg von der ISS zur Erde

Nach mehr als zwei Wochen an der Internationalen Raumstation haben die vier europäischen Teilnehmer der dritten privaten "Axiom"-Mission die ISS wieder verlassen. An Bord einer "Crew Dragon"-Kapsel dockten die vier Raumfahrer am Mittwoch von der ISS ab, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Am Freitag soll die Kapsel im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida landen.

Der in Spanien geborene frühere Nasa-Astronaut Michael López-Alegría, der Italiener Walter Villadei, der Schwede Marcus Wandt und der Türke Alper Gezeravci waren im Jänner vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartet. Mit Gezeravci flog erstmals ein türkischer Staatsbürger ins All. An Bord der ISS führten sie zahlreiche Experimente durch. Von der europäischen Raumfahrtagentur Esa hieß es, Wandt sei für die Esa der erste Vertreter einer neuen Generation europäischer Astronautinnen und Astronauten, der mit Axiom Space an kommerziell betriebenen bemannten Raumflügen teilnimmt.

Organisiert wurde die Reise vom privaten Raumfahrtunternehmen Axiom Space in Zusammenarbeit mit der Nasa und SpaceX, dem Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk. Medienberichten zufolge kostet der Flug rund 50 Millionen Euro je Passagier.