Vier Daka-Tore bei Leicesters Erfolg in Moskau

Patson Daka hat Leicester City am Mittwoch im Alleingang einen 4:3-Auswärtserfolg in der Europa League gegen Spartak Moskau beschert. Der ehemalige Salzburg-Stürmer erzielte alle vier Tore des Premier-League-Clubs, der im dritten Gruppenspiel somit den ersten Erfolg einfuhr. An der Spitze der Gruppe liegt Legia Warschau, das am Donnerstag in Neapel auf die noch sieglose SSC Napoli trifft.

Spartak führte etwas schmeichelhaft 2:0, ehe Daka kurz vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer gelang. Der 23-Jährige schoss mit Toren in der 48., 54. und 79. Minute dann einen lupenreinen Hattrick. Die Russen konnten im Finish nur noch verkürzen.