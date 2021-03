Viennale sucht Nachfolge von Geschäftsführerin Rotter

Das Viennale sucht eine neue kaufmännische Geschäftsführung: Die Position wurde mit Dienstantritt 1. November ausgeschrieben, wie das Filmfestival auf seiner Website mitteilte und auch der "Kurier" berichtete. Für die Nachfolge von Eva Rotter, die in Pension geht, wird eine "erfahrene Persönlichkeit" gesucht, die neben einer engen Zusammenarbeit mit Direktorin Eva Sangiorgi die betriebswirtschaftlichen und administrativen Agenden zu verantworten hat.

Als Anforderungen wurden u.a. "hohe soziale Kompetenz und Verantwortung bei der Auswahl, Motivation und Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des Festivals", Erfahrung in Personal- und Betriebsführung sowie dem Umgang mit öffentlichen Fördergebern und "strategisches Denken in Kombination mit Durchsetzungsfähigkeit" genannt. Naturgemäß wird auch ein "persönliches Interesse für (zeitgenössischen) Film" sowie Berufserfahrung möglichst in vergleichbaren Kulturbetrieben erwartet. Bewerbungen sind bis 9. April an bewerbungen@viennale.at möglich. Die Entscheidung trifft eine Findungskommission bestehend aus Mitgliedern von Kuratorium und Vorstand.