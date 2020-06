Vienna Shorts würdigen Christoph Schwarz mit Kurzfilmpreis

Ein echter Wien-Erfolg beim Wiener Kurzfilmfestival Vienna Shorts: Der 1981 in der Bundeshauptstadt geborene Filmemacher Christoph Schwarz setzte sich bei der heuer gänzlich ins Internet verlagerten 17. Ausgabe des Festivals gegen die Konkurrenz durch und konnte mit "Die beste Stadt ist keine Stadt" den Österreichischen Kurzfilmpreis für sich reklamieren.

Aber auch internationale Wettbewerbsfilme wurden heuer wie in Vorcoronazeiten ausgezeichnet. Der mit 4.000 Euro dotierte Wiener Kurzfilmpreis ging an den Belgier Dorian Jespers für den Fantasyfilm "Sun Dog", während der Franzose Adrien Merigeau für "Genius Loci" den 2.000 Euro schweren ASIFA Austria Award einheimsen konnte. Die Jury ehrte indes die Oberösterreicherin Raphaela Schmid und vergab einen ihrer Preise (2.000 Euro plus 1.000 Euro Postproduktionsgutschein) an deren Tragikomödie "Fische". Weitere Jury-Preise im Wert von 1.050 Euro sowie zwei Residences in Wien 2021 gingen an das chinesische Duo An Xu/Chen Xi ("The Six") sowie die Brasilianerin Ana Vaz ("Apiyemiyeki?").