Vienna gelingt gegen Gmunden Ausgleich in BSL-Finalserie

Der BC Vienna hat am Dienstagabend in der "Best-of-five"-Finalserie der Basketball Superliga (BSL) der Männer auf 1:1 gestellt. Der Titelverteidiger gewann dank einer starken Vorstellung nach der Pause in eigener Halle gegen die Swans Gmunden 79:67 (41:41). Das erste Spiel war mit 87:67 an die Oberösterreicher gegangen. Das nächste Aufeinandertreffen steigt am Samstag (17.30 Uhr) am Traunsee.

In einem packenden Duell schaffte es vor der Pause kein Team, sich vorentscheidend abzusetzen. Allein im zweiten Viertel gab es sieben Führungswechsel, ebenso oft stand es unentschieden. Das Remis zur Halbzeit war die geradezu logische Folge.

Der Titelverteidiger, der weiterhin ohne den als "wertvollster österreichischer Spieler" ("MVAP") ausgezeichneten Jozo Rados (Rückenprobleme) auskommen musste, durfte sich vor allem auf Enis Murati verlassen. Der Routinier spielte gegen seinen Ex-Club stark auf und erzielte letztlich 30 Punkte.

Gegen Ende des dritten Viertels bekamen die Wiener Oberhand im Spiel und setzten sich bis zu Beginn des vierten Abschnitts auf 66:54 (32.) ab. Das war die Vorentscheidung. Die von Liga-"MVP" Urald King mit 18 Punkten und elf Rebounds angeführten Oberösterreicher konnten nicht mehr kontern. Die Finalserie dauert daher zumindest bis Pfingstmontag.