Vienna Capitals besiegen Salzburg im ICE-Nachtrag 4:0

Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der ICE Hockey League die zweite empfindliche Niederlage in Folge kassiert. Die Salzburger mussten sich drei Tage nach einem 1:8-Debakel beim KAC bei den Vienna Capitals mit 0:4 (0:1,0:0,0:3) geschlagen geben und verpassten damit die Rückkehr an die Tabellenspitze. Für die Salzburger war es ihre dritte Auswärtspleite nacheinander, die Wiener beendeten ihre Serie von zuletzt drei ICE-Niederlagen in Folge.

Matchwinner im Wiederholungsspiel von Anfang Oktober, als in Wien-Kagran die Eiskühlung gestreikt hatte, waren Trevor Cheek und Hampus Eriksson, die jeweils einen Doppelpack erzielten. Dem US-Amerikaner Cheek gelangen die ersten beiden Treffer (20., 45.), dem Schweden Eriksson im Finish binnen 35 Sekunden die beiden letzten (56., 57./Powerplay). Dazu blieb Capitals-Goalie Sebastian Wraneschitz erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. Sein Team schob sich vom vorletzten auf den elften Tabellenplatz.

Die Begegnung war am 1. Oktober vor Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 2:0 für Salzburg zu Beginn zuerst unterbrochen und dann nach über einer Stunde abgebrochen worden. Grund für den Schaden an der Eisfläche war eine defekte Steckverbindung der Kühlschläuche in der Steffl Arena gewesen. Das Spiel wurde neu angesetzt und bei 0:0 neu gestartet.