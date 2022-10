Vielfalt und Inklusion im Unternehmen leben

Globalisierung und Digitalisierung, demografischer Wandel und fehlende Fachkräfte – für Unternehmen ist es wichtiger denn je, das vorhandene Potenzial der Mitarbeitenden optimal zu nutzen. Gezieltes Diversitätsmanagement und Inklusion ist ein Weg, um den genannten Herausforderungen zu begegnen.

Dimensionen der Diversität Diversität bzw. Vielfalt in

Nutzen fürs Unternehmen

Die Auseinandersetzung mit Vielfalt und die Umsetzung von Diversity-Maßnahmen bringen für Unternehmen zahlreiche Vorteile: Die Zusammenarbeit in Teams verbessert sich nachhaltig, die Unternehmenskultur verändert sich zum Positiven und die Mitarbeitenden sind allgemein zufriedener. Diversität und Inklusion verbessern auch das Image und die Arbeitgeberattraktivität. Das wiederum bedeutet mehr potenzielle Bewerbende genauso wie mehr Kund(inn)en. Auch immer mehr Partner(innen) und Lieferant(inn)en betrachten den Umgang mit Diversität und Inklusion als wichtigen Aspekt. Zudem sind Mitarbeitende mit internationaler Herkunft in einer zunehmend globalisierten Wirtschaftswelt z. B. ein entscheidender Erfolgsfaktor geworden, will man die entsprechenden Kund(inn)enpotenziale nutzen.

Offene Kommunikation

LGBTQIA+ im Unternehmen

Für die Förderung der Inklusion und der sexuellen Diversität in Wirtschaft und Arbeitswelt steht auch der österreichische Verband „Pride Biz Austria“, der 2019 gegründet wurde. Er bündelt Aktivitäten im Bereich LGBTQIA+ in Unternehmen und Politik. „Pride Biz Austria“ engagiert sich für Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgender- und intergeschlechtliche Personen in Wirtschaft und Arbeitswelt. Der Verband verleiht alle zwei Jahre den sogenannten „Meritus“ für Unternehmen und andere Organisationen, die sich im Diversity-Management in der Dimension LGBTQIA+ besonders engagieren. Einmal jährlich können außerdem Führungspersonen aus der Wirtschaft, Diversity- und HR-Beauftragte, am LGBTQIA+ Business Forum oder bei der Pride Networking Lounge teilnehmen.