Vielfalt an besonderen Geschäftsideen

In Bludenz eröffneten völlig neue Geschäfte, wie der Nördshop, das Tattoo-Studio Indigo Soulmates und der Cannabidiol-Store. Ein kurzer Rundgang zeigt auf, was es in diesen Geschäften im Herzen der Alpenstadt alles zu entdecken gibt.

Die Altstadtgassen von Bludenz sind gespickt mit kleinen Geschäftslokalen. Diese sind ein Garant für einen großen Branchenmix, den die Bezirkshauptstadt zu bieten hat. Das bestehende Angebot wurde erst kürzlich mit drei extravaganten „Neuankömmlingen“ erweitert.

Dein NöRD-Shop

Einer davon ist der NöRD-Shop von Anja und Stefan Wehinger. Die beiden haben ihre Vorliebe für Filme, Computerspiele und alles, was damit zusammenhängt, zum Beruf gemacht. So haben sie Anfang April ihren NöRD-Shop in der Sturnengasse in Bludenz eröffnet. Dort bieten sie eine reiche Auswahl an Memorabilien wie Blechschilder mit Filmmotiven, Harry-Potter-Zauberstäbe, Touch-Lampen-Leuchten, Tassen mit Comic-Figuren, Walt-Disney-Figuren und vieles mehr an. „Ein Hauptaugenmerk von uns liegt auf Retrospielen aus den 80er-Jahren. So sind bei uns Gameboy-Spiele wie Super Mario erhältlich. Diese Spiele sind ansonsten nur ganz schwer zu bekommen, das ist fast nur auf Flohmärkten möglich. Die Nachfrage ist sehr groß, es hat sich eine eigene Fangemeinde gebildet. Auch Retrokonsolen aus den 90er-Jahren stehen bei uns zum Verkauf“, erklärt Stefan.

Das Paar verfügt über viel Erfahrung in seinem Metier, waren doch beide zuvor lange im Multimediabereich tätig. „Unsere Kunden sind speziell. Aus Erfahrung wissen wir, dass diese gerne auf Besuch kommen, um ein wenig fachsimpeln zu können. In der Regel sind dies Fans von Filmen, Serien und Spielen, die gerne sammeln. Uns liegt viel daran, dass wir die Möglichkeit eines Austauschs unter Nerds bieten können“, führt Anja weiter aus. So sind in Zukunft auch monatliche Events geplant, wie etwa Mario-Kart-Fahren. Hierbei werden die jeweiligen Zeiten notiert und beim nächsten Mal wird weitergespielt. Aber auch Brettspiele werden angeboten. Das Sortiment soll künftig zudem mit Comics erweitert werden.

Sturnengasse 5

Tel. 0660 3447748

E-Mail noerdshop.wehinger@outlook.com

Internet www.dein-noerd-shop.com

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

von 10 bis 18 Uhr,

Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Tattoo-Shop Indigo Soulmates

Geht man von der Sturnengasse weiter in die Rathausgasse, sticht einem ein weiteres Geschäftslokal ins Auge, das bisweilen ein anderes äußeres Erscheinungsbild aufwies. Es ist dies der Tattoo-Shop Indigo Soulmates, der bis vor Kurzem noch in Bürs beheimatet war. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Schuhgeschäfts Rosenberger sind nunmehr Alexandra Primig, Christian Bedics und Kevin Pasqualini mit einem ganz besonderen Angebot zu finden.:Tattoos und Piercings. „Ich habe selber sehr viele Piercings und weiß daher, wie es sich anfühlt und auf was man dabei achten muss“, erklärt Alex. „Bei mir steht auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Ich biete meinen Kunden eine gründliche und ehrliche Aufklärung, damit das Piecing dann gut abheilt. Ich mache auch nicht jedes Piercing, das gewünscht wird.“ Vor sechs Jahren hat sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und nach einer intensiven Ausbildung und diversen Fortbildungen die Befähigungsprüfung mit Auszeichnung absolviert.

Während Alex und Christian das Studio gegründet haben, kam Kevin erst später dazu. Er hat die Lehre bei den beiden gemacht. „Tattoos sind etwas von innen, das ich nach außen trage. Das Vertrauensverhältnis zum Tätowierer muss gegeben sein. Jedes Tattoo ist individuell und sollte dem Charakter des Tätowierten entsprechen“, erläutert Kevin. Tattoos haben für ihn eine eigene Aussagekraft und sind ein Teil der Persönlichkeit. Im Studio wird jedes Tattoo selber gezeichnet, oft kristallisiert sich im gemeinsamen Gespräch mit dem Kunden dessen Wunsch erst heraus.

Tattoo-Studio Indigo Soulmates

Rathausgasse 18

Tel. 05552 21322

Internet www.facebook.com/IndigoSoulmates/

Öffnungszeiten

Dienstag, Mittwoch, Freitag

von 16 bis 20 Uhr,

Samstag 14 bis 18 Uhr

Cannabidiol-Store

Von der Rathausgasse geht es weiter in die Mühlgasse, wo vor wenigen Tagen das nächste außergewöhnliche Geschäft seine Pforten öffnete. Oder wissen Sie, was Cannabidiol ist? Es ist dies ein Wirkstoff aus der Hanfpflanze, der nicht psychoaktiv wirkt, dafür aber sehr viele tolle Wirkungen zeigt. Cannabidiol (CBD) ist kein medizinisches Produkt, sondern ein Aromaprodukt. Andreas Lutz und Melina Dobmeier, die bereits einen Cannabidiol-Store in Bregenz betreiben, eröffneten nun in der Altstadt ein weiteres Geschäft. Viele Kunden seien vom Oberland extra zu ihnen nach Bregenz gekommen. Aufgrund der großen Nachfrage entschlossen sich die beiden, nun auch in Bludenz Cannabidiol-Produkte anzubieten.

„Die Kunden, die zu unskommen, wissen in der Regel sehr gut über die Wirkungsweise von CBD Bescheid. Außerdem liegen bei uns Bücher und Magazine zur weiteren Information auf“, erklärt Melina. CBD wird vor allem als Hanftropfen, Hanfblütentee und als Hanfblüten angeboten. Aber auch Lebensmittel aus diesem Grundstoff, wie Öl zum Kochen, Hanfkekse, Hanfmehl zum Backen und Hanf-Proteine für Sportler sind hier erhältlich. Hanfsamen sind zudem als Knabberhanf essbar. Somit dient Hanf einer gesunden und bewussten Ernährung. Zudem sind es natürliche Bio-Produkte. CBD ist bekannt dafür, dass es bei chronischen Schmerzen, bei Schlafproblemen, bei Arthrose, Rheuma, Stress, Depressionen und Multipler Sklerose helfen kann. Es wirkt sogar entzündungshemmend.

Andreas Lutz war in den letzten Jahren als Personal Trainer für Führungskräfte in Liechtenstein tätig. Stress wirke sich auch auf die Muskelebene aus, was zu Schmerzen führe. CBD-Öl habe in Kombination mit dem Training zu einem nachhaltigen Wohlbefinden geführt. Melina kommt ebenfalls aus dem Gesundheitsbereich, ihr Ziel ist es, mit CBD der Bevölkerung eine gesunde Alternative anzubieten.

Cannabidiol-Store

Mühlgasse 10

Tel. 0660 2663212

E-Mail info@cbdstores.at

Internet www.cbdstores.at