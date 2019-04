Vielfältige Wohnformen für das Alter

Am 15. Mai wird über verschiedene Wohnformen für Senioren diskutiert.

Schon jetzt haben Senioren in Rankweil gute Rahmenbedingungen für eine hohe Lebensqualität: ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot, eine funktionierende Nahversorgung, praktische Ärzte im Ort, ein dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln und ein flächendeckendes Betreuungsangebot. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Doch die Zeiten ändern sich – die Altersstruktur der Bevölkerung entspricht schon lange nicht mehr einer

Pyramidenform und verändert sich weiter. Generationsübergreifendes Zusammenleben im Familienverband ist längst die Ausnahme und auch die Auswirkungen der Abschaffung des Pflegeregresses werden spürbar. Aus diesem Grund hat sich in Rankweil eine Arbeitsgruppe formiert, die über neue Wohnformen wie beispielsweise betreutes Wohnen nachdenkt und Ausschau hält nach alternativen Wohnmöglichkeiten. Bei Exkursionen wurden bereits vier verschiedene Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Vorarlberg angeschaut.