Vielfältige Themenwelten entdecken

Aussteller(innen) aus verschiedensten Branchen präsentieren auf der Herbstmesse in unterschiedlichen Themenwelten die aktuellsten Trends, Ideen und Innovationen.

Neueste Modetrends

Produkte und Dienstleis­tungen rundum das Thema Fashion, Style, Accessoires und Beauty sind im Themenbereich „Schönheit & Lifestyle“ zu finden. Wer die Trends der kommenden Saison aus erster Hand sehen und erfahren möchte, sollte in Halle 2 vorbeischauen. Die Modeschau ist das jährliche Fashion-Highlight in Halle 1. Präsentiert werden Top-Trends der Herbst-/Winterkollektionen unter dem Motto „Festivals of Fashion“ viermal täglich jeweils um 11, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr.

Bauen, Einrichten, Gestalten

Im Themenbereich „Haus & Handwerk“ in Halle 9 präsentieren Aussteller(innen) die neuesten Marktentwicklun­gen, Trends und auch Tipps rund ums Selbermachen, Hausbauen und Sanieren. Küchen, Betten und Möbelstücke zum Verlieben sind in der Hypo Vorarlberg Halle 11 zu finden. Egal wie das Zuhause eingerichtet, gestaltet oder verwandelt werden soll: Im Bereich „Wohnen & Einrichten“ entführen die Ausstelle­r(innen) in traumhafte Wohnwelten und zeigen kreative

Interieur-Ideen. Vorarlbergs größtes Wohnzimmer lädt zum Inspirieren und natürlich Shoppen ein!

Kreatives Kunsthandwerk

Handgefertigte und individuell produzierte Erzeugnisse versetzen die Besucher(innen) der Herbstmesse in den ansprechend gestalteten Marktständen des Themenbereichs Kunst.Hand.Werk in der Halle 11 ins Staunen und regen zum Austausch und Kauf an. Werkstücke aus Holz, Keramik, Stoff, Recyclingmaterial und vieles mehr spiegeln dabei die bunte und vielseitige Palette des traditionsreichen und kreativen Handwerks wider.

Freizeittipps und Information

Einzigartige, innovative und kreative Tipps sowie Ideen für Familie und Freizeit erwarten die Besucher(innen) im Themenbereich „Familie & Information“ in Halle 3. Das Repertoire reicht von den schönsten Ausflugszielen und Freizeitaktivitäten bis hin zu Wissenswertem rund um die neusten Freizeittrends. Neue Impulse zur Urlaubsplanung, besondere Reiseziele und spezielle Hotelangebote stehen ebenso auf dem Plan wie Information zum Bereich Bildung, Berufsmöglichkeiten und regionale Dienstleistungsanbieter.

Sport mit Spaß

In der Halle 2 bietet die Sport­union einen Fitnesscheck mit fünf einfachen Übungen an. Hier können sich Besu­cher(innen) außerdem über verschiedene Sportvereine und Sportarten informieren. Zum Austoben stehen Minitischtennis, Minigolf, Spikeball und vieles mehr bereit.

Impulse für Körper und Seele