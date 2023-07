Vielfältige Klangwelten und literarische Schätze

Eine kulturelle Entdeckungsreise durch „Musik & Poesie“.

Katastrophe in Lissabon

Der erste Abend der Reihe ist Heinrich von Kleist und seinem Werk „Das Erdbeben in Chili“ gewidmet. Im Jahr 1755 erschütterte ein verheerendes Erdbeben und ein darauffolgender Tsunami die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Diese Katastrophe stellte das damalige Weltbild der europäischen Intellektuellen in Frage und führte zu hitzigen Diskussionen über die Existenz eines allmächtigen und allgütigen Gottes. Auch Heinrich von Kleist beteiligte sich an dieser geistigen Auseinandersetzung und zeichnete in seiner Novelle „Das Erdbeben in Chili“ ein düsteres Bild der Menschheit. Ulrich Matthes, bekannt als herausragender Schauspieler, wird diesen eiskalten und emotional distanzierten Text in einer Lesung im Festspielhaus zum Leben erwecken. Begleitet wird die Lesung von Werken des Komponisten Franz Schubert. Musik & Poesie 1 findet am 23. Juli 2023 um 19.30 Uhr im Festspielhaus Seestudio statt. Der zweite Abend ist dem Thema Ehre und dem gekränkten Ich gewidmet. Der Begriff der Ehre ist zeitlos und findet sich in verschiedenen Epochen und Kulturen wieder. „Besinge, o Muse, den Zorn des Achill.“ Mit diesem Vers beginnt Homers Ilias, einer der ältesten literarischen Texte der Welt. Doch warum ist Achill, der schier unverwundbare Held, zornig? Weil König Agamemnon seine Ehre gekränkt hat. Auch in Giuseppe Verdis Ernani geht es um Ehre, um verletzte Eitelkeiten und narzisstische Kränkungen. Selbst Giacomo Puccinis Madame Butterfly fällt am Ende der Oper in die archaische Welt der japanischen Samurai zurück. Ihr Versuch, Amerikanerin zu werden, ist gescheitert. „Ehrenvoll sterbe, wer nicht länger mehr leben kann in Ehren.“ Der Begriff der Ehre scheint über alle Zeiten und Kulturen hinweg der gleiche zu sein. Der Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier setzt sich im Festspielhaus mit der anthropologischen Konstante Ehre auseinander. Begleitet wird die Lesung von Werken des Komponisten Franz Schubert. Musik & Poesie 2 findet am 30. Juli 2023 um 19.30 Uhr im Festspielhaus Seestudio statt.