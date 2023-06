Vielfältige Einblicke in die Kirche

Das gesamte Leiblachtal feierte in Eichenberg die Lange Nacht der Kirchen.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte das Eichenberger Pfarrgemeinderatsteam eine Vielzahl an Gästen aus dem Leiblachtal zur „Langen Nacht der Kirchen“ willkommen heißen. Endlich war dies nach zwei turbulenten Jahren wieder möglich. Die Idee, die verschiedenen Kirchen bei einem entspannten, musikalisch umrahmten und mitunter genussreichen Ambiente kennenzulernen, kommt sehr gut an. So auch auf dem Eichenberg, wo ab 17 Uhr ein buntes Programm in und um die nach 13-jähriger Bauzeit im Jahr 1849 geweihte Kirche zu sehen und hören war.