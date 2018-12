Vielfältige Bürgermusik

ST. GALLENKIRCH Ein breitgefächertes Konzertprogramm präsentierte die Bürgermusik St. Gallenkirch beim diesjährigen Cäciliakonzert.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem sehr heiklen Stück „Muosowe 1218“, welches von „Theme from Schindler`s List“ gefolgt wurde. Hier präsentierte sich Barbara Felder gekonnt als Solistin auf der Violine. Die Musikgustostücke „Adventure“ und „Taktgefühl“ schlossen den ersten Konzertteil. Nach der Pause widmeten sich die Musikanten der modernen Film- und Unterhaltungsmusik und präsentierten den Klassiker „A fist of Dollars“. Dann folgten das ABBA Stück „The way old Friends do“ und von Jennifer Lopez „Let`s get loud“. Das äußerst gehörfällige „Music“ von John Miles beendete das bunte Konzertprogramm. Durch den tosenden Applaus der Konzertbesucher, ließen sich die Musikanten natürlich noch zur einen und anderen Zugabe hinreißen und konnten guten Gewissens stolz auf ihre Darbietungen sein. Durch das Programm führte amüsant und informativ Pfarrer Lukas Bonner.