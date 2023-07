Vielfältig studieren an der Uni Innsbruck

Wer sich für ein Studium entscheidet, ist an der Universität Innsbruck gut beraten: Mit zahlreichen Serviceangeboten für Studieninteressierte und Studierende wird der Start ins Studium erleichtert.

Mit 160 verschiedenen Studienmöglichkeiten bietet die Universität Innsbruck ein breites Spektrum, das es angehenden Studierenden ermöglicht, ihre Talente zu entfalten und ihre beruflichen Ziele zu verwirklichen. Von Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften über Technik, Wirtschaft bis hin zu Sozialwissenschaften – in das breite Studienangebot fließen nicht nur neueste Forschungsergebnisse ein, auch aktuelle gesellschaftsrelevante Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Digitalisierung und Diversität spiegeln sich im Studienangebot wider. Wer dazu Fragen hat oder persönliche Unterstützung bei Studienwahl und -start benötigt, dem stehen verschiedenen Anlaufstellen offen – siehe Box.

Einfach ins Studium starten

Mit dem seit rund einem Jahr angebotenen Buddy-/Mentoring-System möchte die Uni Innsbruck ihren Studierenden den Start am Campus noch weiter erleichtern und sie gut durchs Studium begleiten. „Ziel dieses Buddy-/Mentoring-Systems ist es, Studierenden während ihres Studiums optimale Unterstützung anzubieten. Es soll ihnen aber auch über das Absolvieren der Lehrveranstaltungen und Prüfungen hinaus helfen, Teil der universitären Gemeinschaft zu werden“, erklärt Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende der Universität Innsbruck. Das Buddy-/Mentoring-System bietet Studierenden die Gelegenheit, von den Erfahrungen älterer Studierender (Buddys) und Lehrender (Mentor:innen) zu profitieren. Studierende unterstützen als Buddys beim Studieneinstieg, indem sie Fragen wie „Wo finde ich einen Computerarbeitsplatz?“ oder „Wie stelle ich mir einen optimalen Stundenplan zusammen?“ beantworten. Andererseits stehen Lehrende als Mentor:innen zur Verfügung, um bei Wahlmöglichkeiten im Studium zu beraten, Kontakte in die Wissenschaftscommunity zu vermitteln, Wissenschaft als Beruf näherzubringen und vieles mehr. Weitere Informationen zum Angebot an den einzelnen Fakultäten finden Sie unter: