Vielen Bäckereien droht wegen hohen Energiepreisen das Aus

Die stark gestiegenen Preise für Gas und Strom bringen die heimischen Bäckereien immer stärker unter Druck. "Die Energiekosten sind bis zu zehn Mal höher als letztes Jahr. Viele Bäckereien denken daran, für immer zu schließen", so der Innungsmeister des WKÖ-Bundesverbands der Bäcker, Josef Schrott, zur APA. Viele Kolleginnen und Kollegen seien verzweifelt - zehntausende Euro Mehrkosten könne man an der Theke einer kleinen Bäckerei nicht verdienen.

Die Gaspreise sind laut WKÖ seit Jahresbeginn von 2,9 Cent pro kWh (Gas) auf 23 bis 28 Cent (je nach Vertrag) bzw. 38,3 Cent am Spotmarkt gestiegen. Strom habe sich im selben Zeitraum von 5 Cent auf 20 bis 70 Cent (je nach Anbieter und Vertrag) verteuert. Auch der Preis für Getreide und Mehl hat sich in den vergangenen Monaten stark erhöht. Der Weizenpreis an der Warenterminbörse Euronext in Paris lag zuletzt bei 330 Euro je Tonne, ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt.