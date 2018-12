Viele Wege führen zu Blum

Ob mit Lehre, nach Matura, nach dem Studium oder als Quereinsteiger – jeder Mensch bringt Fähigkeiten mit, die für Blum wertvoll sind.

Heute arbeiten rund 5800 Mitarbeiter allein bei Blum in Vorarlberg. In acht Werken – verteilt auf fünf Standorte in Höchst, Fußach, Gaißau, Bregenz und Dornbirn – finden engagierte Menschen eine breite Auswahl an beruflichen Einsatzgebieten. Maturanten, Lehrlinge oder Studenten verschiedenster Fachrichtungen finden bei Blum interessante Jobmöglichkeiten.

Reinschnuppern, dranbleiben

Bianca Zudrell bewarb sich damals als Studentin der internationalen Betriebswirtschaft für ein Praktikum bei Blum. „An der Fachhochschule habe ich viel in Projekten gearbeitet und wichtige Grundlagen gelernt. Nun wollte ich mein Wissen in der Praxis eines großen Unternehmens umsetzen“, erklärt sie ihren persönlichen Zugang zu Blum. Studierende kommen oftmals bereits vor ihrem Abschluss mit Blum in Kontakt. Jedes Jahr schreiben viele von ihnen ihre wissenschaftlichen Arbeiten beim Beschlägespezialisten. Sie verknüpfen dabei Theorie und Praxis – sinnvoll und praxisnah.

Türöffner Praktikum

Andere wiederum verdienen sich in Ferialjobs etwas dazu oder absolvieren Praktika – ob verpflichtend oder freiwillig. Sie lernen so das Unternehmen schon früh kennen. Und wenn es für beide Seiten passt, dann steht einer späteren Festanstellung nichts mehr im Wege. Im Unternehmen gibt es immer auch Raum, sich beruflich zu entwickeln und zu verändern. „Wenn Mitarbeiter am richtigen Ort eingesetzt werden, dann sind sie motiviert und kreativ“, davon ist man bei Blum überzeugt.