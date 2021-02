Viele Wege führen in die Pflegeberufe

Landesrätinnen Wiesflecker und Rüscher: Angebote zur Ausbildung von Personal werden ausgebaut - Vorarlberg ist bereit für die Pflegelehre.

Dafür werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, betonten Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Mit der kürzlich gestarteten Kampagne #teameinhundert und der Fortsetzung der connexia Implacementstiftung sollen an Weiterbildung Interessierte und Arbeitsuchende für die Pflege und Betreuung motiviert werden. Und die verschiedenen Bildungsangebote an der Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz (SOB), an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und an der FH Vorarlberg sollen künftig durch die Möglichkeit der Pflegelehre ergänzt werden.