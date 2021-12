Viele Österreicher haben wenig Vertrauen in den Euro

57 Prozent der Menschen in Österreich haben viel Vertrauen in den Euro, 39 Prozent vertrauen der europäischen Gemeinschaftswährung nur wenig. Das hat eine Umfrage ergeben, die die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) durchgeführt hat. Etwa drei Viertel der Befragten sind dennoch überzeugt, dass der Euro auch langfristig als gemeinsame Währung bestand haben wird.

In der Anfang Dezember durchgeführten Online-Umfrage geben 57 Prozent der 800 Befragten zwischen 16 und 80 Jahren an, "sehr großes" (15 Prozent) oder "großes" (42 Prozent) Vertrauen in die Gemeinschaftswährung zu haben. Die Zahl jener, die "geringes" (25 Prozent) bzw. "sehr geringes" (14 Prozent) Vertrauen in den Euro haben, beträgt 39 Prozent. Das Euro-Vertrauen war vor allem in den Jahren 2011 bis 2012 stark rückläufig, hat sich in den Folgejahren jedoch stabilisiert und ab 2017 wieder tendenziell zugenommen. Gegenüber der letzten Umfrage von Dezember 2018 ist die Zahl jener, die dem Euro mit "sehr/großem" Vertrauen begegnen, gleichgeblieben, die Zahl jener, die ihm "geringes/kein" Vertrauen entgegenbringen, ist leicht gestiegen.