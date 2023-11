Viele junge Talente mit Mehrfachbelastung vor einer großen Karriere

Einige Musiker der Musikschule Rankweil-Vorderland gehen komplett neue Wege und sind im Dauereinsatz.

RANKWEIL. Fast alle knapp 1400 Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland präsentierten sich in den neun Klassenabenden im Kleinen Saal vom Musikschulzentrum Vereinshaus in Rankweil der großen Öffentlichkeit. Neben dem Gesang und allen Ensembles mit den Leitern Clemens und Christine Breuss zeigten sich die jungen Talente und Stars von morgen mit den Instrumenten Klarinette, Saxophon und Horn, die jungen Musiker mit der Oboe und Blockflöte plus die Streichinstrumente Schüler mit Lehrer vor allem auch den zahlreich erschienenen Eltern und Verwandten von der allerbesten Seite. Namen wie Catharina Caser, Layan Nasry, Sarah Baldauf, Pauline Vielgut, Janine Manser, Martin Häusle, Lucas Prettner, Viktorija Idzanovic, Victoria Klotz, Johanna Nägele, Paula Ortner und Noelle Popovic um nur einige junge, talentierte Musiker zu nennen, muss man sich merken. In den nächsten Jahren könnte so mancher Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland den Sprung zu einer möglichken Profikarriere schaffen. Die erst 16-jährige Janine Manser aus Rankweil ist ein großes Zukunftsversprechen. Derzeit spielt sie gleich auf „vier Hochzeiten“. Neben dem Solo-Auftritt wirkt die Vorzeigeschülerin auch im neu zusammengestellten Jugend-Vokalensemble, im Terzett mit Noelle Popovic und Viktorija Idzanovic und mit der neuen Audible Dazes Band tatkräftig mit. In der Band mit Martin Häusle (Piano, Keyboard) und Lucas Prettner am Schlagzeug präsentiert sich Manser als Sängerin und mit der Gitarre schon bei der Premiere bärenstark. Ein langer Applaus gab es von den Besuchern für die Welthits „Let it be“, „Königlich“ und „Danzare“ mit dem neuen Trio Manser, Häusle und Prettner. „Musik ist ihr Leben. Sie hat große Freude und will sich auf der Bühne dem Publikum zeigen“, sagt Mutter Sabine Manser. Bei diversen Nachwuchswettbewerben in Österreich und Vorarlberg hat Janine Manser schon zahlreiche großartige Triumphe geholt. Beruflich befindet sie sich in der Ausbildung zu einer Kindergartenpädagogin. Noch breiter neu aufgestellt hat sich das Rankweiler Jugend-Vokalensemble mit den Sängerinnen Camilla Sophie Bitriol, Viktoria Breuß, Teresa Faißt, Viktorija Idzanovic, Victoria Klotz, Janine Manser, Johanna Nägele, Paula Ortner, Noelle Popovic und Sophia Sieber. Mit dem Klassiker „Alleluia“ wussten die zehn begeisterten Musikerinnen im ersten gemeinsamen Auftritt zu überzeugen.VN-TK