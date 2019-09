Viele Besucher beim FAQ Bregenzerwald

Über 3000 Besucher kamen dieses Jahr in den Bregenzerwald, um an dem Festival teilzunehmen.

3000 Besucher nahmen an den Veranstaltungen vom 3. bis 8. September im Bregenzerwald teil. Das FAQ fand an sechs Tagen statt. Das Festival widmete sich unter anderem den Fragen: „Wem glauben?“, „Was bewegt dich?“, „Wie geht Liebe?“ und „Was bleibt?“.

Das Konzept

Mit Workshops wie „Ist unsere Demokratie in der Krise“, „Wer will Narrenfreiheit?“, „Alles in Butter“ oder „Wie schreibt man das?“ startete heuer das FAQ seine vierte Auflage. Diskussionen, Lesungen und Gespräche fanden statt - mit Akteuren wie Armin Wolf, Matthias Strolz, Verena Roßbacher oder Ronja von Rönne. Für Musik sorgten unter anderem die österreichische Musikerin Avec oder der Pianist Joep Beving.