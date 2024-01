Viele Ausfälle auf deutschen Flughäfen

An vielen deutschen Flughäfen fallen am Donnerstag Flüge aus und das trifft auch Reisende aus Österreich. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Flughäfen zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind elf Airports, darunter Frankfurt, Berlin, Stuttgart und Hamburg. Der Ausstand beginnt an den meisten Flughäfen in den frühen Morgenstunden und endet um Mitternacht. Auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich sind betroffen.

Nach Schätzungen des deutschen Flughafenverbandes ADV fallen rund 1.100 Flüge aus oder können nur verspätet starten. Die Flughäfen Berlin, Hamburg und Stuttgart haben sämtliche Starts gestrichen, Düsseldorf und Köln wollen einen Teil aufrechterhalten. In Frankfurt will die AUA-Mutter Lufthansa den Großteil ihres Programms einschließlich der Fernflüge aufrechterhalten.

In allen Fällen sind Reisende aufgerufen, sich über den Status ihrer Flüge zu informieren, um nicht am Flughafen zu stranden. Die Streiks in Deutschland wurden von der Gewerkschaft ausgerufen, um höhere Löhne durchzusetzen.