Viel weniger Fahrraddiebstähle im Coronajahr 2020

Das Coronajahr 2020 hat dem Radfahren einen Boom beschert, die Zahl der Fahrraddiebstähle ist aber stark zurückgegangen. 18.080 Fahrräder wurden entwendet, um rund 2.700 weniger als im Jahr davor, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums. "Erstmals im 21. Jahrhundert" sei damit die Zahl der Fahrraddiebstähle in Österreich auf unter 20.000 gefallen. Zwei Drittel der Taten wurden in den Landeshauptstädten verübt.

In Wien ist die absolute Zahl der Raddiebstähle wenig überraschend mit 6.838 am höchsten, gefolgt von der Stadt Salzburg mit 1.244 und Linz mit 1.143. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es aber in der Stadt Salzburg die meisten Fälle, nämlich 80 pro 10.000 Einwohner, in Linz waren es pro 10.000 Einwohner 55, in Innsbruck 46, in Klagenfurt 39 und in St. Pölten und Wien jeweils 36.