Viel Schönes für das Auge und den Garten

Neue wunderschöne Sommerblüher ergänzen das diesjährige Pflanzenangebot. Die Sonnenprinzessin ist eine reich- und dauerblühende Sonnenblume. Für Kenner ist es somit keine Überraschung, dass sich das Gewächs mit dem Titel Blume des Jahres 2020 schmücken darf.

Die buschige Pflanze bildete jeweils am Triebende gelbbraune Sonnenblumen mit intensiver Leuchtkraft aus. Da kann keine Honigbiene widerstehen. Der stete Nachschub neuer Blüten hält bis in den Oktober an. Selbst ohne Ausputzen macht die Pflanze einen hervorragenden Eindruck. Gefällig ist ihre buschige Wuchsform, die sie für die verschiedensten Gartensituationen empfiehlt. Wie gemacht für Beet und Terrasse.