Viel Mittelmaß bei ÖAMTC-Winterreifentest

"Viel Mittelmaß" hat der jüngste ÖAMTC-Winterreifen-Test ergeben. Von 28 verschiedenen Reifen lagen die meisten im Mittelfeld, einige schafften es aber bis an die Spitze der Bewertung. "Getestet wurde auf trockener und nasser sowie auf eis- und schneebedeckter Fahrbahn, außerdem wurden Abrollgeräusch, Kraftstoffverbrauch und Verschleiß untersucht", so Thomas Stix, Reifenexperte des ÖAMTC.

Es wurden zwei verschiedene Dimensionen getestet. In der Reifendimension 175/65 R14 T lagen acht der zwölf getesten Produkte im Mittelfeld – zwei schnitten besonders gut ab, zwei hingegen sehr schlecht, informierte der Mobilitätsclub am Montag in einer Aussendung. “Im breiten Mittelfeld, das sich aus acht Modellen zusammensetzt, sind sowohl Premium- als auch Marken aus dem mittleren und unteren Preissegment zu finden”, sagte Stix. Mit dem Continental WinterContact TS860 und dem Dunlop Winter Response 2 schnitten im aktuellen Test zwei “Premiumprodukte” am besten ab.