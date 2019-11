Viel Lob für Bayerns Interimscoach Flick nach 4:0 über BVB

Nach der beeindruckenden Vorstellung des FC Bayern beim 4:0-Heimsieg am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga über Borussia Dortmund hat es viel Lob für Interimscoach Hansi Flick gegeben. Die Münchner Bosse bewerteten den Kantersieg als eindeutiges Statement, dem Nachfolger von Niko Kovac die Mannschaft auch nach der Länderspielpause anzuvertrauen.

Hoeneß musste Flick und dem Team besonders dankbar sein für den rasanten Stimmungsumschwung kurz vor seinem Abschiedskonvent in der Münchner Olympiahalle. "Ich denke immer an den nächsten Freitag. Wenn man da mit einem 4:0 einmarschiert, ist es natürlich angenehmer als mit einem 0:2", sagte der 67-Jährige nach seinem "traumhaften" letzten Spiel als Vereinsoberhaupt. "So habe ich mir etwa meinen Abschied als Präsident vorgestellt. Die Mannschaft hat mir ein Geschenk gemacht, wie man es besser nicht haben kann."

Die Trainersuche wird nicht eingestellt, aber sie kann nach der Leistungsexplosion im Liga-Gipfel in aller Ruhe angegangen und mit einer dann "langfristigen Lösung", die Hoeneß anmahnte, erfolgreich abgeschlossen werden. "Bis es zu so einer kommt, bin ich der Meinung, ist Hansi Flick keine schlechte Lösung", kommentierte Hoeneß.

Er wolle zum jetzigen Zeitpunkt keine Forderungen aufstellen, sagte Flick. "Ich bin da vollkommen relaxed." Der 54-Jährige wies auf seinen Arbeitsvertrag als Assistenztrainer hin, "der geht bis 2021". Er sagte aber auch, er habe die Arbeit mit dem Team genossen - "so in der Funktion".

Neben ihm saß Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre und stöhnte: "Wir waren klar nicht da. Es war viel zu wenig." Den "Männerfußball", den BVB-Sportdirektor Michael Zorc von seiner Mannschaft sehen wollte, spielten nur die echten Bayern-Kerle. "Es ist immer wieder herrlich, wenn die Dortmunder nach München kommen und wir so auftreten wie heute", stichelte Thomas Müller. Es war die sechste Liga-Watschen am Stück für den BVB in München - bei 3:26 Toren. Kapitän Hummels sprach den Unterschied zu seinen Münchner Ex-Kollegen schonungslos an: "Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind." Er vermisste das "Dagegenhalten".