Viel Internationalität beim Literaturfestival "Sprachsalz"

Das Tiroler Literaturfestival "Sprachsalz", das von 8. bis 10. September an verschiedenen Orten in Hall in Tirol stattfinden wird, wartet heuer mit vielen internationalen Gästen und einer Verbindung zu anderen Genres auf. Laut Veranstaltern werden "Brücken zwischen Klangkosmos und Literatur" geschlagen. Erwartet werden u.a. Stewart O'Nan, das Schweizer Duo Yello, Dinçer Güçyeter, Sergio Ramírez, Wlada Kolosowa und Judith Kuckart.

Das "Fest der Möglichkeiten" wird mit einem Konzert der New-Wave-Band Intimspray und dem Peter Hein Autoquartett im Haller Stromboli eröffnet. Im Leokino in Innsbruck zeigt man außerdem Thomas Antonics Doku "one more step west is the sea". Bei insgesamt drei Veranstaltungen wird Yello auf der Bühne stehen, Dieter Meier liest unveröffentlichte Texte und Boris Blank lädt zur Performance.

Der Brite Phil Shoenfelt liest aus "Junkie Love", einem semi-fiktionalen Buch über seine Heroinsucht, das ihn "fast das Leben gekostet hätte", so die Organisatorinnen und Organisatoren. Der in Guatemala geborene Abel Solares wiederum widmet sich der interdisziplinären Auseinandersetzung künstlerischer Ausdrucksformen, während Dinçer Güçyeter aus seinem Romandebüt "Unser Deutschlandmärchen" liest. Er wurde für den Roman mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Darüber hinaus werden u.a. der nicaraguanische Autor Sergio Ramírez, die nordische Autorin Jan Carson sowie der Schweizer Journalist und Autor Peter Hossli in Hall vertreten sein. Alle Lesungen und Gespräche im Parkhotel, Kurhaus und im Medienturm Ablinger.Garber sind bei freiem Eintritt zu besuchen.

