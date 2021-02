Viel Geld der EU-Investitionsbank für Umwelt und Start-ups

Die Europäische Investitionsbank EIB war 2020 einmal mehr ein starker Kreditgeber in Österreich. Verträge im Wert von 1,63 Mrd. wurden unterschrieben, das waren gut 200 Mio. Euro mehr als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, teilte EIB-Vizepräsident Thomas Östros im APA-Interview mit. Inklusive Geldern der EIB-Tochter Europäischer Investitionsfonds erreichte das Finanzierungsvolumen in Österreich sogar 1,79 Mrd. Euro.

Östros betont zwar, dass alle Projekte in Österreich einen hohen Mehrwert haben, auf APA-Nachfrage nennt er dann als Beispiele für das verstärkte Engagement bei innovativen Firmen "Finanzierungen wie bei TTTech, Hirschmann und ZKW". Bei Klima und Umwelt nennt er die Windparks Prinzendorf und Powi. "Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang hervorheben: Jedes zweite Projekt, das wir in Österreich gefördert haben, hatte eine positive Auswirkung auf das Klima. Österreich ist im Kampf gegen den Klimawandel stark engagiert, und wir sind stolz darauf, das Land auf diesem Weg intensiv zu begleiten", so Östros.