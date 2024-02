Viel Beifall für "Medea" in den Wiener Neustädter Kasematten

Mit Franz Grillparzers "Medea" ist am Mittwochabend in den Wiener Neustädter Kasematten das "wortwiege"-Theaterfestival eröffnet worden: Nachhaltiger Beifall für das intensiv spielende Ensemble und die stringente Inszenierung von "wortwiege"-Leiterin Anna Maria Krassnigg.

"Medea - alles Gegenwart": So nennt Krassnigg ihre Fassung des dramatischen Gedichts, das den dritten Teil der Trilogie "Das goldene Vlies" bildet. Alles Gegenwart, und doch bleibt Krassnigg meist am Original, lässt den Text mit stupender Selbstverständlichkeit sprechen und meidet damit wohltuend jeglichen Anflug von deklamatorischem Pathos.

Auf diese Weise ersteht ein psychologisch nachvollziehbares, analytisches Kammerspiel, getragen von einem feinen Netz aus subtilen Zwischentönen, beredtem Schweigen und klugen Details: wenn etwa Medea immer wieder ihre Zigaretten zückt und doch wieder wegwirft, weil erst am Schluss der große Brand ausbricht, oder wenn zwischendurch ein Gedicht von Ingeborg Bachmann (Liebe: Dunkler Erdteil) als Liedtext-Fragment eingewoben wird oder ein knappes "Okay" oder "Touché".

In der Titelrolle der psychisch verletzten, verstoßenen Gattin bringt Nina C. Gabriel genau jene Nuancen ein, die der Fassungslosigkeit und letztlich verzweifelten Wut einer Frau entsprechen, der man alles wegnimmt: ohne zu outrieren, keine Furie, sondern eine zutiefst Enttäuschte, fremd Gebliebene, verstärkt noch durch einen leisen Akzent. Sie hat keine Chance in diesem Land, man gibt ihr keine.